Gündem Meraklı kalabalık, polis gören varsa gelsin tanık olsun deyince dağıldı
ERZİNCAN

Meraklı kalabalık, polis 'gören varsa gelsin tanık olsun' deyince dağıldı

Erzincan'da bir kişi iddiasına göre eşinin erkek kardeşleri tarafından sokak ortasında darp edilerek yaralandı. Olay sonrası meraklı izleyici kalabalığı toplanırken, işini yapmakta zorlanan polis, "Lütfen dağılalım. Olayı gören varsa gelsin tanık olsun. Yoksa da buyurun gidelim" dedi ve kalabalık dağılmaya başladı.

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Haber Merkezi İHA
Erzincan haberleri: Meraklı kalabalık, polis gören varsa gelsin tanık olsun deyince dağıldı
Bu sırada bir polis memurunun vatandaşları uzaklaştırmak için uyguladığı taktik etkili oldu.

Erzincan merkezdeki olay, Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle problemler yaşayan bir kişi iki kayınbiraderinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu kafasından ve gözünden yaralanan şahıs ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın hemen akabinde şüpheliler kaçarken polis ekipleri incelemede bulundu. Cadde üzerinde toplanan meraklı kalabalık ise polisler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada bir polis memurunun vatandaşları uzaklaştırmak için uyguladığı taktik ise etkili oldu.

Polis memurunun kibar bir şekilde, “Lütfen dağılalım. Olayı gören varsa gelsin tanık olsun. Yoksa da buyurun gidelim" demesi üzerine izleyici kalabalığı yavaş yavaş dağılmaya başladı.

Öte yandan otomobille kaçak iki şüpheli ise polisin çalışması sonucu kısa bir süre sonra yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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