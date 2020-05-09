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ERZİNCAN

Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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