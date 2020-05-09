Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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