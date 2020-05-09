Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

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Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya hapis istemi

Gazeteci Can Ataklı hakkında EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.