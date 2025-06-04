Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.