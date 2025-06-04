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Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

11:094/06/2025, Çarşamba
IHA
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Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

#Meteoroloji
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