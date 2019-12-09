Gündem Erzincanda yolcu otobüsü devrildi 15 kişi yaralandı
ERZİNCAN

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi yaralandı

Erzurum-Erzincan kara yolunda hafif ticari araç ile çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı, olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

  • Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü ile 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

15 kişi yaralandı

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi.

İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi
GÜNDEM
İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Harita üzerinden anlattı

Harita üzerinden anlattı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
TEKNOFESTinadresi belli oldu

TEKNOFEST'in
adresi belli oldu

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıkladı.
Katilin itiraf ettiği görüntüler

Katilin itiraf
ettiği görüntüler

Av bayiindeki görüntülerde tavırları dikkat çekti.
İmamoğlu'ndan <br>3 veto daha

İmamoğlu'ndan
3 veto daha

Park ve deprem toplanma alanlarını iptal etti.

Desteğimizi sürdüreceğiz

Desteğimizi sürdüreceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan açıklamalar.
PKK çözülme sürecinde

PKK çözülme sürecinde

Bir yılda 247 terör örgütü mensubu teslim oldu.
Nobel boykotu

Nobel boykotu

Türkiye, Handke'ye ödül verilmesi nedeniyle katılmayacak.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
'İyi hal' tartışması

'İyi hal' tartışması

Hakim indirim vermezse sanık, bir üst mahkemeden alıyor.
Görüntüleri <br>ortaya çıktı

Görüntüleri
ortaya çıktı

Sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Paris'in beyin<br>ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününde.
Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.