Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santime ulaştı 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da özel harekat hizmet binası ve lojmanlarının açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Savunma sanayindeki yerli adımlara vurgu yapan Saoylu, "Nasıl Doğu ve Güneydoğu'yu huzura getirdiysek Allah'a sözümüzdür ve yeminimizdir oradaki mağdur insanlara sözümüzdür ve yeminimizdir, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Alevi, Müslüman’ı, Hristiyan’ına sözümüzdür; Orta Doğu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir ve bu millettir" dedi.