Gündem Erzurum beyaza büründü Kar kalınlığı 10 santime ulaştı 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi
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Erzurum beyaza büründü! 5 günlük Erzurum hava durumu

Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santime ulaştı 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi

Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.

Haber Merkezi DHA
Şehir merkezinde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı.
Şehir merkezinde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı.

Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 00.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.

Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak.

Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
FOTOĞRAF 15
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Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 00.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
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Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.
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Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak.
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Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre bölgede beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle olacak:

  • Erzurum eksi 8, Kars eksi 12, Ağrı eksi 7, Iğdır eksi 1, Erzincan eksi 4, Ardahan eksi 6, Muş 1

5 günlük Erzurum hava durumu için tıklayınız
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