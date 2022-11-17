Gündem Erzurumda aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi
ERZURUM

Erzurum'da aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi

Erzurum'un Horasan ilçesinde aç kalan 2 kurt mahallede yiyecek aradı. Yabani hayvanları görüp evlerine kaçan aileler ile çocukları, mahallelerinde dolaşan kurtları balkondan izledi.

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Haber Merkezi AA
Erzurum haberleri: Erzurumda aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi
Bazı vatandaşlar bölgede yiyecek arayan kurtları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Dağların karla kaplanması nedeniyle aç kalan 2 kurt, Adnan Menderes Mahallesi'ne indi.

Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurtlar, daha sonra Horasan Devlet Hastanesi bahçesinin olduğu noktaya geldi.

AA

Yabani hayvanları görüp evlerine kaçan aileler ile çocukları, mahallelerinde dolaşan kurtları balkondan izledi.

AA

Bazı vatandaşlar bölgede yiyecek arayan kurtları cep telefonlarıyla kayda aldı.

AA

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kurtları yerleşim yerinden uzaklaştırdı.

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