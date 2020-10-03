Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Erzurumda muvazzaf 2 subay FETÖden tutuklandı
ERZURUM

Erzurum haberleri: Erzurum'da muvazzaf 2 subay FETÖ’den tutuklandı

Erzurum'da muvazzaf 2 subay FETÖ’den tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 muvazzaf subay tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetleri bulunan örgüt üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamlı ve detaylı şekilde devam etmektedir” denildi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf. Arşiv
Fotoğraf. Arşiv

Erzurum MİT Bölge Başkanlığı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli bir şekilde gerçekleştirilen ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalarda Erzurum'da muvazzaf 2 subay FETÖ’den tutuklandı.

FETÖ 34 ilde operasyon: 94 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ 34 ilde operasyon: 94 şüpheli tutuklandı

Erzurum ve Tunceli'de tutuklandılar

Yapılan çalışmalarda FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün Askeri mahrem yapılanmasında örgütün kripto haberleşme sistemi olarak belirledikleri sabit/açık hatlardan örgütün mahrem imamları ile irtibatları tespit edilen halen Erzurum ve Tunceli illerinde görev yapan E.Ç. ve F.K. isimli iki muvazzaf subay, Erzurum ve Tunceli illerinde yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'ye bir darbe daha: 36 kişi tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ'ye bir darbe daha: 36 kişi tutuklandı

Şahıslar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetleri bulunan örgüt üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamlı ve detaylı şekilde devam etmektedir” denildi.

Eski kurmay albay FETÖ'den tutuklandı
GÜNDEM
Eski kurmay albay FETÖ'den tutuklandı
Abone Ol Google News
Bekleyecek vaktimiz yok

Bekleyecek vaktimiz yok
Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

​​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.
İstanbullulara metro müjdesi

İstanbullulara metro müjdesi

Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda ilk sefer nisan ayı sonunda.

​Öksüren birinin yanından geçiyorsanız üç metre uzaklaşın.

​Türkiye'ye övgüler yağdıran DSÖ'ye Bakan Koca'dan teşekkür.

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

​Türkiye anında hamle yaptı.

​Karadeniz'e açılmak üzere hazırlanıyor.

​Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız...

​Ermeni askerler mevzilerini bırakıp kaçtı.
Aydos ormanında yangın çıktı

Aydos ormanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Tarihi anlaşma<br>kütüğe işlendi

Tarihi anlaşma
kütüğe işlendi

Birleşmiş Milletler anlaşmayı tescilledi.
Bizi dövüp<br>dışarı attılar

Bizi dövüp
dışarı attılar

​İYİ Parti genel merkezinde dehşet.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.