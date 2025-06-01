Erzurum haberleri: Maceraseverler 'rafting' etkinliğinde bir araya geldi

"İlk defa tecrübe ettik, çok heyecanlıydı. Ekip uyumu da gayet güzeldi. Herkesi bu sporu denemeye davet ediyorum. Başladığımız yer ile geldiğimiz yer arası toplamda 7 kilometre. Gayet neşeli, keyifli, güzel bir yolculuk geçirdik. Şunu söylemek istiyorum. Erzurum sadece kış sporları ile ilgili değil, yaz sporları ve doğa sporlarıyla da ilgili inanılmaz bir coğrafya. Dolayısıyla her türlü sporun yapılabileceği eşsiz bir yer. Bütün maceraseverleri, doğa sporları tutkunlarını Erzurum'a bekliyoruz."