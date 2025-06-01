Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum haberleri: Maceraseverler 'rafting' etkinliğinde bir araya geldi

Erzurum haberleri: Maceraseverler 'rafting' etkinliğinde bir araya geldi

22:401/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Maceraseverler 'rafting' etkinliğinde bir araya geldi
Maceraseverler 'rafting' etkinliğinde bir araya geldi

Erzurum'da bir araya gelen macera ve doğaseverler, "Tortum-Uzundere Rafting" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Erzurum Valiliği koordinesinde Tortum ve Uzundere kaymakamlıkları ile belediyeleri, Atatürk Üniversitesi, Macera Off-Road, AFAD, Ejder 3200 ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) iş birliğiyle "Tortum-Uzundere Rafting Etkinliği" düzenlendi.


Maceraseverler Pehlivanlı Mahallesi Kireçli Köprü mevkisinden başlayan etkinlikte, Tortum Çayı boyunca 7 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.


Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Kış Sporları ve EİT 2025 Turizm Başkenti etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.


Çevre illerden gelen misafirlerle eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:


"İlk defa tecrübe ettik, çok heyecanlıydı. Ekip uyumu da gayet güzeldi. Herkesi bu sporu denemeye davet ediyorum. Başladığımız yer ile geldiğimiz yer arası toplamda 7 kilometre. Gayet neşeli, keyifli, güzel bir yolculuk geçirdik. Şunu söylemek istiyorum. Erzurum sadece kış sporları ile ilgili değil, yaz sporları ve doğa sporlarıyla da ilgili inanılmaz bir coğrafya. Dolayısıyla her türlü sporun yapılabileceği eşsiz bir yer. Bütün maceraseverleri, doğa sporları tutkunlarını Erzurum'a bekliyoruz."

#Erzurum
#Rafting
#Tortum-Uzundere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban hissesi nasıl olmalı? Kurbanı kimler kesebilir? İşte kurban ibadetinde doğru bilinen yanlışlar