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ERZURUM

Termometreler eksi 5'e düştü: Araç camları buz tuttu

Erzurum’da gece termometreler eksi 5’i gösterdi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular araçlarının camlarının buzla kaplı olduğunu gördü.

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Haber Merkezi İHA
Erzurum haberleri... Termometreler eksi 5’e düştü: Araç camları buz tuttu
Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı. ​

Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars’ta eksi 6,Erzurum’da eksi 5, Ardahan’da eksi 4 ve Bayburt’ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.
İHA
Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.
İHA
Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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