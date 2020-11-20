Erzurum merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Bu sayede, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek.