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Erzurum tekstilde üretim üssü olma peşinde

Oltu istihdamına katkı sağlamak için çuval fabrikası inşa eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yerli sermayeyi kente taşımak amacıyla çalışma yürütüyor. Başkan Mehmet Sekmen, Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede tüketilen tekstil ürünlerinin Erzurum’da üretilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum tekstilde üretim üssü olma peşinde
Erzurum'da çuval fabrikası inşa ediliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu’da ilçe istihdamına katkıda bulunmak adına yerleşim yerinde çuval fabrikası inşa ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kent merkezi ve ilçelerimizdeki istihdama katkıda bulunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

SINIFININ EN İYİ ÜRETİM KAPASİTESİ

Oltu’da yapımı devam eden çuval fabrikasında son rötuşların devam ettiğini dile getiren Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “İlçemizde 22 bin metrekarelik açık 8 bin 500 metrekarelik de kapalı alanda inşaat çalışmamız devam ediyor. Fabrikamız üretim atölyeleri, personel odaları, ofis, yemekhane, mescit, mutfak ve diğer sosyal donatı alanlarından oluşuyor. A ve B blok olarak tasarlanan fabrika sınıfının en iyi üretim kapasitesine sahip olacak bir anlayışla tasarlandı. Oltu Çuval Fabrikamız ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

YERLİ SERMAYEYİ KENTE TAŞIYORUZ

Başkan Mehmet Sekmen, kent istihdamına 8 yıldır önemli kazanımlar sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarına dikkati çekerek, “8 yılı aşkın bir süredir yerli sermayeyi kente taşımak adına önemli çalışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Bugün Erzurum’da küçük ve orta ölçekli nice üreticiyi yoğun çabalarımızla şehrimize kazandırdık. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili atölyelerimizde gençlerimiz istihdam ediliyor. Bakırcılık, demircilik, deri ürünleri, ayakkabı ve hatta tekstil alanında önemli çalışmalara imza attık” dedi.

İŞ İNSANLARI İLE TEMAS

Şuan hedeflerinin güçlü sermayeleri Erzurum’a kazandırmak olduğuna dikkat çeken Başkan Sekmen, “Bu konuda Avrupa’da iş insanlarıyla dirsek temasındayız. Ulusal markaların yetkilileri ile yakın görüşmeler içerisindeyiz. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede tüketilen tekstil ürünlerinin Erzurum’da üretilmesi için de özel bir çabamız var. İnşallah bu alandaki gayretimiz de meyvelerini verecek. Şimdiye kadar bu çabalarımız vesilesiyle yaklaşık 5 bin hemşerimize umut ışığı olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

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