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Erzurum'da 867 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Erzurum'da 867 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

11:3711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
IHA
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Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirdi.
Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirdi.

Erzurum'da jandarma ekipleri ekili halde 867 kök kenevir ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca 10 Haziran 2025 günü Horasan ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 867 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri Horasan İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edilirken, konu ile ilgili " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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