Erzurum'da AK Parti büyükşehir ve 9 ilçe DEM Parti 3 BBP CHP ve YRP 2'şer MHP ve İYİ Parti de 1'er ilçede başkanlık kazandı

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank'ta yönetici olarak başladı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2'nci dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22'nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23'üncü Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babası. İyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.