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Gündem Erzurumda boğazı kesilerek öldürülen Melek ninenin katili inşaat işçisi çıktı Hakaret etti öldürdüm
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Erzurum'da boğazı kesilerek öldürülen Melek ninenin katili inşaat işçisi çıktı: Hakaret etti öldürdüm

Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 76 yaşındaki Melek Bulut'un katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli (42) çıktı. Bozuk musluğu tamir için eve girdiğini ileri süren Kuvvetli'nin "Tartıştık, bana küfretti. Ağır hakaret edince ben de öldürdüm" ifadeleri kan dondurdu.

Haber Merkezi DHA
Katil zanlısına güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirildi.
Katil zanlısına güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirildi.

Olay, 15 Ekim günü akşam saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki bir sitede, apartmanın 7'nci katındaki 29 numaralı dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi. Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

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Kapıda zorlama izine rastlanmadı

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi. İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

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Savcılığa çelik yelekle götürüldü

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti. Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm" dedi.
Mustafa Kuvvetli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Erzurum'da boğazı kesilerek öldürülen Melek ninenin katili inşaat işçisi çıktı: Hakaret etti öldürdüm

Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 76 yaşındaki Melek Bulut'un katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli (42) çıktı. Bozuk musluğu tamir için eve girdiğini ileri süren Kuvvetli'nin "Tartıştık, bana küfretti. Ağır hakaret edince ben de öldürdüm" ifadeleri kan dondurdu.
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