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Erzurum'da can pazarı: Yolcu otobüsünün traktöre çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı

Erzurum'da Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, adeta can pazarının yaşandığı kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

23:01 . 19/09/2023 Salı
AA
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı.

Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı.

Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün römorkunu çekip otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı.

Otobüste sıkışarak can verdi

Kazada, otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.


#Erzurum
#KAZA
#yolcu otobüsü
32 dakika önce
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