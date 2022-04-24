Erzurum'da inanılmaz olay: 6. kattan düşen çocuğu kurtardı

Erzurum’da 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy, 3 çocuk babası Ahmet Ceylan’ın koşarak yaptığı hamle sayesinde hayatta kaldı. Kentte bir şirkette satış temsilciliği yapan Ceylan, akşam saatlerinde iş yerinin karşısındaki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi Mircan Evler C Blok önündeki kalabalığı fark etti.

Ceren Azra Alpsoy

Binanın 6. katındaki balkondan sarkan küçük kız çocuğunu gören Ceylan, elindeki eşyayı bırakıp hemen binanın önüne koştu. Tam o sırada yere düşen minik Alpsoy’u ani hamleyle tutmaya çalıştı. Alpsoy’un başının yere isabet etmesini engelleyen ve bu müdahale sırasında ayağı kırılan “kahraman baba”, bu hamlesiyle minik çocuğun hayatta kalmasını sağladı.

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HASTANEDE UYUTULUYOR

Ceylan, Alpsoy’un ailesiyle hastanede görüştüğünü belirterek kalçası ve ayağında kırıklar oluşan küçük kızın hastanede şimdilik uyutulduğunu aktardı. Alpsoy’un yaşayacağına inandığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu: “Elimizden geleni yaptık, Allah izniyle kızımız yaşayacak.”

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