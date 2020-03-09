Erzurum'da İYİ Partili iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Erzurum'da, 31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti'den Palandöken Belediyesi meclis üyesi seçilen 2 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

İYİ Partili Palandöken Belediye meclis üyeleri Burhanettin Atmaca ile Sebeki Yılmaz'ın AK Partiye geçmesi dolayısıyla, AK Parti İl Başkanlığında rozet takma töreni düzenlendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye sathını eserler üzerine inşa ettiğini ve eser siyasetiyle öne çıkan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kaderinde etkili

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise AK Parti'nin uzun zamandır Türkiye'nin kaderinde çok etkili olan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Atmaca ve Yılmaz'a AK Parti rozeti takıldı.

Törene, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, aralarında AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun da bulunduğu partinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

450 katılımcı istifa etti

450 kişiyle AK Parti’ye geçtiklerini vurgulayan Palandöken Meclis Üyesi Burhanettin Atmaca, "AK Parti’ye gelmekten büyük bir gurur duyuyorum. Seçimden önce İyi Parti’ye 450 kişi ile katıldık ve kazandık. Ne yazık ki aradığımızı İyi Parti’de bulamadığımız için Palandöken meclis üyesi arkadaşımla ve bizle beraber 450 katılımcıyla istifa ettik. Palandöken Belediye Başkanımızın ve ilçe başkanımızın gayretiyle yaptıkları çalışmalarla bizi AK Parti’ye bağladılar. Biz de 450 kişiyle AK Parti’ye geçiş yaptık" dedi.

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AK Parti’nin kimseyi ayırmadan siyaset yaptığını söyleyen Palandöken Meclis Üyesi Sebeki Yılmaz ise, "Geçen ki yerel seçimlerde kazandık. Palandöken Belediye Başkanımızın çok insancıl bir siyaset yaptığını, kimseyi ayırmadan işlem yaptığını gördük ve siyasetin bu olduğuna karar verdik. Bu adama karşı muhalefet yapamayız dedik ve AK Parti’ye geçme kararı verdik, hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.

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