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Erzurum’da korkutan deprem

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi İHA
Erzurum’da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, 0Erzurum’da saat 11.57’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aşkale ilçesi merkezli deprem, yerin 10.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Erzurum'da 500 yıllık gelenek: '1001 Hatim' okumaları başladı
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İslam alimi Pir Ali Babanın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kuran okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.
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Şehrin afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kuran okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.
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Camilerde hatim indirilmeye başlanan kentte bugün Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.Vali Okay Memiş, programda, Pir Ali Babanın başlattığı geleneğin, alimlerle devam ettirildiğini söyledi.
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Kuran-ı Kerim okumanın önemine işaret eden Memiş, Allah Kuran-ı Kerimin şifa olduğunu buyuruyor. Asıl olan anlayarak okumaktır. Bu şifadan bizleri faydalandıran din adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnancımıza göre insanoğlunun bir manevi boyutu da var, sadece maddeden ibaret değiliz. ifadelerini kullandı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Pir Ali Babanın Erzurumun, Türkiyenin ve İslam aleminin afetlerden, depremlerden ve büyük felaketlerden korunması için gelenek başlattığını hatırlattı.
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Geleneğin bugüne kadar devam ettiğini belirten Sekmen, Güzel bir hizmet başlatmış, Sadece 1. Dünya Savaşı döneminde belli bir süre savaşın getirdiği sıkıntılar dolayısıyla sekteye uğruyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Ben size iki emanet bırakıyorum. Kuran-ı Kerim ve sünnetlerin korunması. Bu iki emanete sahip çıkarsak yolumuzu şaşırtmayız. Bizler de aynı heyecan ve aşkla bu geleneği devam ettiriyoruz. diye konuştu.
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Hafızların Kuran-ı Kerim okuduğu programda, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.Daha sonra Pir Ali Babanın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kuran-ı Kerim okuyarak şehri dolaştı.
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Programa, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve din görevlileri katıldı.
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Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan 1001 Hatim kapsamında Kuran-ı Kerim okunması 13 Ocak tarihine kadar sürecek.
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Erzurum'da 500 yıllık gelenek: '1001 Hatim' okumaları başladı
Erzurum'un 500 yıllık geleneği “1001 Hatim" okumaları Pir Ali Baba Türbesi'nde düzenlenen programla başladı. İslam alimi Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 5 asır önce başlattığı Kur'an okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.
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