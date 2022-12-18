Erzurum’da korkutan deprem

Geleneğin bugüne kadar devam ettiğini belirten Sekmen, Güzel bir hizmet başlatmış, Sadece 1. Dünya Savaşı döneminde belli bir süre savaşın getirdiği sıkıntılar dolayısıyla sekteye uğruyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Ben size iki emanet bırakıyorum. Kuran-ı Kerim ve sünnetlerin korunması. Bu iki emanete sahip çıkarsak yolumuzu şaşırtmayız. Bizler de aynı heyecan ve aşkla bu geleneği devam ettiriyoruz. diye konuştu.