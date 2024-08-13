Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası 112 ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü K.G. ve otomobildeki biri çocuk toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.