Erzurum'da otomobil şarampole uçtu: İki kişi hayatını kaybetti

21:4322/03/2026, Pazar
DHA
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Erzurum’da yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçup ağaçlara çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Afşin ile Ahmet Efe Afşin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Pasinler – Erzurum kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda Muhammed Afşin'in kontrolünü yitirdiği 34 GAP 380 plakalı otomobil, şarampole uçup, ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile yolcu konumunda bulunan aynı aileden Ayşe Afşin, Ahmet Efe Afşin, Ayşe Afşin, Emirhan Afşin, Ömer Ali Afşin ve Celil Afşin, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Afşin ve Ahmet Efe Afşin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 5 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

