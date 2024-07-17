Erzurum'da sel felaketi: Kriz merkezi 7/24 mesaide

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde, Erzurum ve ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketlerinin değerlendirmesini yapmak üzere ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda; sel bölgelerinde son durum değerlendirmesi ve müdahalede bulunan ilgili kurumların koordinasyonu görüşüldü.
Köprüler yıkıldı her yer sular altında kaldı
Özellikle 3 gündür süren sağanak yağmur, Çatak Mahallesi'nde ciddi zararlara yol açtı. Şiddetli yağış sonrası mahalledeki bazı köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı. Yaklaşık 50 arı kovanı sel sularına kapılırken, mahalle yolları kısmen ulaşıma kapandı.