Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı

Oğuzhan Yavuz, beraberindeki bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personelle, kentte inşası devam eden Karagöbek ve Köşk barajlarındaki çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Yavuz, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, her iki barajdaki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:
"2160 dekar tarım arazisini sulamak için projelendirilmiş, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu olarak inşa ettiğimiz Karagöbek Barajı ile temelden 41 metre yüksekliğinde olup 583 bin metreküp su depolayarak bin 770 dekar tarım arazisini sulayacak Merkez Köşk Barajı'nı bu yıl sonu tamamlamış olacağız. Amacımız bir an önce bu çalışmaların faydaya dönüşmesidir."
EKONOMİ
Kuraklığa karşı 88 yer altı barajı
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DSİ 8. Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Erzincan ve ilçelerinde de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.
Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 bin dekar tarım arazisinin de sulanması sağlanacak
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaların devam ettiği Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla, tesiste depolanacak su ile 2 bin dekar tarım arazisinin sulamasının sağlanacağını ifade etti.
Baraj gövde dolgusunun yüzde 65 civarında tamamlandığını belirten Akca şunları kaydetti:
\"Gövde dolgu imalatları ve dolusavak imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 0,78 milyon metreküp olan Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir.\"
Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak
Erzincan'da yapımı süren Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 5 milyon lira katkı sağlanacağı bildirildi.
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Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Avrupa’nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2020 yılından günümüze kadar 2 milyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi.
Bu süre içerisinde ekonomiye getirisi 150 milyon dolar oldu.
Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı’nın, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olduğu kaydedildi.
RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 75 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi.
Çetin Barajı ve HES Santrali ortalama 778 milyon 759 bin 85 kilovatsaat elektrik üretimi ile 214 bin 416 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilir.
Çetin Barajı ve HES Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 260.716 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.
Yıllık 1 milyar 174 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip Çetin Barajı’ndan üretilen enerji ile yaklaşık olarak 400 bin nüfusa sahip bir şehrin tüm elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilir.
Çetin HES devreye girdiği 2020 yılından günümüze kadar 2 miyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Avrupa’nın alanında en büyük barajı: 260 bin evin tüm elektriğini karşılıyor
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) faaliyete başladığı günden bugüne 2 milyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirerek ülke ekonomisine 150 milyon dolar katkı sağladı.