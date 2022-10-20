Erzurum'da yapımı süren Karagöbek ve Köşk barajlarında sona yaklaşıldı

Oğuzhan Yavuz, beraberindeki bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personelle, kentte inşası devam eden Karagöbek ve Köşk barajlarındaki çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yavuz, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, her iki barajdaki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2160 dekar tarım arazisini sulamak için projelendirilmiş, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu olarak inşa ettiğimiz Karagöbek Barajı ile temelden 41 metre yüksekliğinde olup 583 bin metreküp su depolayarak bin 770 dekar tarım arazisini sulayacak Merkez Köşk Barajı'nı bu yıl sonu tamamlamış olacağız. Amacımız bir an önce bu çalışmaların faydaya dönüşmesidir."

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EKONOMİ Kuraklığa karşı 88 yer altı barajı

FOTOĞRAF 5 DSİ 8. Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.



Erzincan ve ilçelerinde de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 bin dekar tarım arazisinin de sulanması sağlanacak



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaların devam ettiği Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla, tesiste depolanacak su ile 2 bin dekar tarım arazisinin sulamasının sağlanacağını ifade etti. Baraj gövde dolgusunun yüzde 65 civarında tamamlandığını belirten Akca şunları kaydetti: \"Gövde dolgu imalatları ve dolusavak imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 0,78 milyon metreküp olan Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir.\" Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak Erzincan'da yapımı süren Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 5 milyon lira katkı sağlanacağı bildirildi. BiP'te paylaş

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