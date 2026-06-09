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Erzurum'da zamana karşı yarış: Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Erzurum'da zamana karşı yarış: Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

15:589/06/2026, Salı
IHA
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İlçedeki hastanede yapılan değerlendirmenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle, hastanın zaman kaybedilmeden kent merkezine sevk edilmesine karar verildi.
İlçedeki hastanede yapılan değerlendirmenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle, hastanın zaman kaybedilmeden kent merkezine sevk edilmesine karar verildi.

Erzurum’da aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçiren kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Oltu ilçesinde yaşayan Cemile Akyol (56) evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akyol’un kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İlçedeki hastanede yapılan değerlendirmenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle, hastanın zaman kaybedilmeden kent merkezine sevk edilmesine karar verildi.

Komuta Kontrol Merkezi tarafından durumun bildirilmesi üzerine Erzurum’dan Oltu ilçesine 112 Acil Sağlık ambulans helikopteri havalandı. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, kadını alarak Erzurum merkezine doğru yola çıktı.

Erzurum Şehir Hastanesi pistine iniş yapan helikopterden alınan Akyol, burada hazır bekletilen acil sağlık ekiplerince vakit kaybetmeksizin ambulansla hastane acil servisine nakledildi. Hastanede kardiyoloji doktorları tarafından hemen müdahale edilen Akyol’un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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#Cemile Akyol
#Erzurum Şehir Hastanesi
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