Ayı saldırısında yaralandı: Ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

16:1330/05/2026, Cumartesi
DHA
Bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Tunceli’nin Hozat ilçesinde ayı saldırısında yaralanan Erdem Boztaş ambulans helikopterle götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Hozat ilçesi Kozluca köyü kırsalında meydana geldi. Ayı saldırısına uğrayan Erdem Boztaş’ın yaralandığı ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Arazinin ulaşım açısından güçlük oluşturması nedeniyle ambulans helikopter talep edildi.

Malatya’dan havalanan ambulans helikopter, Kozluca köyüne iniş yapıp yaralıyı bulunduğu bölgeden aldı.

İlk müdahalesi yapılan Boztaş, helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.


