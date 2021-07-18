Esed'e güveniyor

Suriyelilerin dönüş finansmanı için daha önce “AB söz verdi” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyu yine ısıtmaya çalışıyor. Sosyal medyadan paylaştığı videosunda Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye ile ilişkileri düzeltip sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, mülteci sorununu 2 yılda çözeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, videolarına bir yenisini ekledi. İnsani boyutuyla ele alıp sorunu çözeceklerini savunan Kılıçdaroğlu, “Öncelikle Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

BÜYÜKELÇİLİKLERİ AÇACAĞIZ

“Büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği’ne gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. ‘Peki nasıl çözülecek’ diye bana sordular. Dedim ki: ‘Elinizi cebinize atacaksınız. Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini her şeyini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkesine göndereceğiz.’ Irkçılık yapmıyoruz. Bir daha söylüyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi, huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. İktidar olduğumuzda, Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda, Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da 2 yıl içinde çözeceğim.”

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