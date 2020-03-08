Esed’in kimyasalı hayatını kararttı

Eli ve ayaklarında şiddetli yanık benzeri yaralar oluşan El-Salih’in Doğu Guta’da gittiği hastanede şeker hastası olduğu düşünülerek önce sağ, sonra da sol parmakları kesildi. Doğu Guta’nın rejim tarafından kuşatılmasının ardından El-Salih İdlib’e göç etti, daha sonra da daha iyi sağlık imkanları bulunan Afrin’e.

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Talihsiz adamın eli ve ayakları korkunç durumda.

Tıp heyetinin bulunduğu bir hastaneye gitmesi gerektiği için Afrin Hastanesi’ne kabul edilmeyen El-Salih, Rai’deki El-Ra’ai Hastanesi’ne yola çıktı. Hastane El-Salih’i gerekli tedaviyi alması için Türkiye’ye göndermeyi kabul etmesine karşın, doktorlardan birinin “durumu acil değil” şeklinde görüş belirtmesi üzerine tedavi yarım kaldı. Ayaklarını da kaybetme riski bulunan El-Salih Türk yetkililerden yardım istiyor.