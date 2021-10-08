​Esen Bebe projesi yeni yüzüyle hizmette

Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe yenilenen içeriğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Anneleri ve anne adaylarını bir araya getirildiği proje kapsamında anne ve anne adaylarına uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor. Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam ettirdiği “Esen Bebe” projesi mayıs ayı itibariyle yenilenerek 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’nda anneler ve anne adaylarıyla buluşturuldu. Annelere hediye edilen bebek çantasının yanısıra “Anne Oluyorum” eğitimleri de verildi. Eğitime katılan 10 anneye “Katılım Belgesi’ ve “Esen Bebe Çantası”nın verilmesinin yanında 30 anne de bebekleriyle birlikte etkinliğe katılıp “Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme” konulu seminerde hemşirelerden bilgi aldı.

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‘EN GÜZEL ARMAĞAN ANNE SÜTÜ’