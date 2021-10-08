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İSTANBUL

Esen Bebe projesi yeni yüzüyle hizmette

Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe yenilenen içeriğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Anneleri ve anne adaylarını bir araya getirildiği proje kapsamında anne ve anne adaylarına uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Esen Bebe projesi yeni yüzüyle hizmette
Tevfik Göksu (Ortada)

Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe yenilenen içeriğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Anneleri ve anne adaylarını bir araya getirildiği proje kapsamında anne ve anne adaylarına uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor. Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam ettirdiği “Esen Bebe” projesi mayıs ayı itibariyle yenilenerek 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’nda anneler ve anne adaylarıyla buluşturuldu. Annelere hediye edilen bebek çantasının yanısıra “Anne Oluyorum” eğitimleri de verildi. Eğitime katılan 10 anneye “Katılım Belgesi’ ve “Esen Bebe Çantası”nın verilmesinin yanında 30 anne de bebekleriyle birlikte etkinliğe katılıp “Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme” konulu seminerde hemşirelerden bilgi aldı.

‘EN GÜZEL ARMAĞAN ANNE SÜTÜ’

  • Esenler’in bebek dostu bir şehir olmak istediğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Biz bugün burada Esenler’de 10 yıldan beri devam eden şu an güncelleyerek devam etmiş olduğumuz Esen Bebe projesinin yeni halini tanıttık. Ama her şeyden önce bu tanıtımdan daha önemlisi Esenler bir iddia ortaya koyuyor. Biz Esenler’i bundan sonra bebek dostu şehir yapacağız. Bir annenin herhalde çocuğuna verebileceği en güzel armağan anne sütüdür” diye konuştu.
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