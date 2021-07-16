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İSTANBUL

Esenler 15 Temmuz nöbeti tuttu

Esenler halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde Dörtyol Meydanı’nda demokrasi nöbeti tuttu.

Haber Merkezi İHA
Esenler 15 Temmuz nöbeti tuttu
Programda, belgesel gösterimi sonrasında kahramanlık türkülerinin seslendirildi.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü nedeniyle bir dizi anma programı düzenledi. Etkinliğe, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • Programda, Esenler’deki şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu. Dörtyol Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, 15 Temmuz’a ilişkin belgesel yayınlandı. Belgesel gösterimi sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Programda, belgesel gösterimi sonrasında kahramanlık türkülerinin seslendirildi.

Etkinliğe, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinliğe, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bıraktığınız emaneti kimseye çiğnetmeyeceğiz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz kahramanlarının haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bütün sınırlarımızda, memleketin her bir köşesinde, göğsünü vatanı, milleti için canını, kanını ortaya koyan bütün şehitlerimize bu meydandan söz veriyoruz. Bugün anlamlı bir gün. Cuma gecesi 15 Temmuz’un devriyesi. El Bab’ta şehit düşen şehidimize de, Afrin’de şehit düşen şehidimize de, dağlarda şehit düşen, 15 Temmuz’da şehit düşen şehitlerimize de söz veriyoruz bıraktığınız emanete sahip çıkacağız. Ve bıraktığınız emaneti kimseye çiğnetmeyeceğiz. Siz ve biz bu topraklarda var olduğumuz sürece hangi hain pusu kurarsa kursun Allah’ın izniyle kurdukları oyun onların başına yıkılacaktır çünkü bu milletin, bu topraklarında yerin üstü kadar yerin altı da zengindir. Bu toprakların her bir yeri şehadet kanıyla bezenmiş ve her bir zerresi kanla bedellendirilmiş topraklardı” ifadelerini kullandı.

Programda, belgesel gösterimi sonrasında kahramanlık türkülerinin seslendirildi.
Programda, belgesel gösterimi sonrasında kahramanlık türkülerinin seslendirildi.

"Ölüme şehadet diye koşan bir ümmetin çocuğuna siz ne yapabilirsiniz"

Başkan Göksu, “Biz işgalci değiliz alnımızın teri, emeğimizle, yüreğimizle topraklarımıza sahip çıkan inanmış insanlarız. Biz köleliği kabul etmeyiz. Özgürlüğümüz için malımızı, canımızı vermeye dünden hazırız. Ölüme şehadet diye koşan bir ümmetin çocuğuna siz ne yapabilirsiniz. Bizi sizin Coni’lere, Hans’lara benzetmeyin, biz korkmayız. Çünkü bizim İstiklal Marşımız ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diye başlayan bir İstiklal Marşı’dır. Biz sadece eğilmeyi secde de yaparız onu da, Rabbimize karşı olduğu için yaparız. Bize düşmanlık besleyenlere söylüyorum, yeniden kendinizi gözden geçirin, yeniden kararlarınızı gözden geçirin hangi oyunu kurarsanız kurun; 15 Temmuz’da o tankların üzerine çıkan hain kahpeler nasıl yerle bir edildiyse, milletin kendisine emanet silahları millete yönelten o hainler nasıl yerle bir edildiyse aynı tezgahı kuranlar aynı akıbete uğrayacaklardır” şeklinde konuştu.
15 Temmuz’a ilişkin duygularını dile getiren bir vatandaş, “Allah bir daha göstermesin. 80’leri de gördük yani. Çok acı” dedi.

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