Gündem Esenyurtta 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını
İSTANBUL

Esenyurt’ta 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını

Esenyurt’ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, damat ve yaşı küçük gelin ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını
Foto: İHA.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.’nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen yaşı küçük gelin, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.

İHA
  • İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi.

İHA

Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

Rüzgarda yeni rekor

Rüzgarda yeni rekor

​Toplam elektrik üretiminin yüzde 28'ine yaklaştı.
Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Sular altında kalmaya başladı.

​Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı.

Antalya'da sel felaketi: 50 yıldır böylesi görülmedi.

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var.

Misafirliğe giderken kurşunların hedefi oldu.

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.