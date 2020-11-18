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Gündem Esenyurtta baz istasyonu muharebesi Yumruklar havda uçuştu
3. SAYFA İSTANBUL

Esenyurt’ta baz istasyonu muharebesi: Yumruklar havda uçuştu

İstanbul Esenyurt’ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı. Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul isimli vatandaş, “Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Darp raporu alıp davacı olacağım. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
İki grup arasındaki kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
İki grup arasındaki kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt’ta sokak arasında bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların ’baz istasyonu diktirmem’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
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“Ben bunu koyacağım sizi doğrarım biçerim, siz kimsiniz deyip saldırdılar”

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, “Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşimde kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya zaten orada baya kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yer de virüs var. Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp davacı olacağım. Mahallenin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış” dedi.

Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası
İstanbul Esenyurt'ta kurulan pazar yerinde yer tartışması yapan esnaf arasında kavga çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir kişi levye ile kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alındı.


Kadın, arada kaldı darp edildi

Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirini darp etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı.

Esenyurt'ta tekmeli yumruklu ağaç kavgası kamerada
OYNAT 01:00
Esenyurt'ta tekmeli yumruklu ağaç kavgası kamerada
İstanbul Esenyurt'ta, izinsiz kesilen ağaç yüzünden işçiler ve vatandaşlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.


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