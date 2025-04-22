Esenyurt'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
Esenyurt'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ahu Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
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