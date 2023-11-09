|
Gündem

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay: Yeni doğmuş bebeğini market poşetine koyup sokağa attı!

Esenyurt'ta bir kadın, doğum yaptıktan birkaç saat sonra bebeğini bir market poşetine koyup sokağa bıraktı. Sokaktan geçen bir kişi, kıpırdayan poşetin içinde bebek olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekipleri aradı. Bebeğini sokağa atan kadın, gözaltına alındı. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın, "Size ne benim çocuğum değil mi?" diye tepki gösterdi.

16:38 - 9/11/2023 jeudi
DHA
Kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.

Kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün 07.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah 04.20 sıralarında, tek başına doğum yapan kadın, saat 07.00 sıralarında, bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı.

O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü.

Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan kadını gözaltına aldı.

'Çocuk o anda yaşıyormuş, göbek bağı bile üzerindeymiş'

Olayın olduğu sokakta esnaflık yapan Nesim Çelimli, "Sabah saat 7.15'te bir olay oldu, bahçe katında oturan bir kadın saat 04.20 civarlarında çocuğu dünyaya getiriyor. 07.15 civarlarında da çocuğu sokağa atıyor. Bir vatandaş çocuğu fark ediyor, poşetin içinde, sokağa atılmış bir vaziyette buluyorlar. Çocuk o anda yaşıyormuş, göbek bağı bile üzerindeymiş. Çocuk ambulansla giderken kalbinin durduğunu söylemişler ambulansta çalışan sağlıkçı arkadaşlar. Çocuğun yaşayıp yaşamadığından tam olarak emin değiliz" dedi.


Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı
Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır" dedi. Dilan Polat'ın mali konularda kendisine yöneltilen soruların tamamına 'bilgim yok' cevabını vermesi dikkat çekti. Whatsapp görüşmelerinin neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, "Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim" ifadelerini kullandı.

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Polat çifti sağlık kontrolünden geçirilirken, Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi. Çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlenirken, ev ve iş yerlerindeki araçları da çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


#Esenyurt
#İstanbul
#Çocuk
#Anne
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları ne kadar oldu?