Esenyurt'ta evlerini su basan vatandaşlar ilgisizlikten şikayetçi: Bizim bodruma da bekleriz!

İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan sağanak yağış Esenyurt’ta hayatı bir kez daha felç etti. Haramidere’nin taşması sonucu bir çok bodrum ve giriş kattaki evler, iş yerleri ile depolar sular altında kaldı. Yaklaşık 1 ay önce de aynı su baskınlarını yaşayan vatandaşlar, ilçe belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliğinden dert yandı.

Vatandaşlar, "Belediye ekipleri 'bodrumları boşaltın' deyip gidiyor. Ortada ne yardım var ne eşya" ifadelerini kullanıyor. Mağdurlar tepkilerini dile getirdi, çözüm istedi.

Bediha Akkaya

BİR YATAK GÖNDERDİLER

Bediha Akkaya: “İki torunumla beraber evdeydik. Su baskını bir buçuk, iki metreyi buldu. Evimi tamamen su bastı, her yer çamur oldu. Bir buçuk ay önce yağan yağmurda da yine aynısı olmuştu. Evdeki bütün eşyalarım sular altında kalmıştı. Belediyeden gelenler evi kontrol etmişlerdi. Bütün eşyalarım kullanılmayacak durumda olduğu halde, sadece bir tane yatak gönderdiler. Ben, bir buçuk aydır tek bir yatakla evde yaşıyorum. Yardım edeceğiz diyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Mahvoldu her şeyimiz.”

ZARARIMIZI KARŞILAMADILAR

Mirza Akkaya: “Ben giriş katta oturuyorum. Dereyi yanlış yapmışlar, dere dolunca taşıyor. Biz de pencerelerden sular girmesin diye camları kapattık, bu sefer tuvaletten sular taşmaya başladı ve evi su bastı, durduramadık. Her yer pislik oldu. Belediye zararlarımızı karşılamıyor sadece su basan evleri boşaltıp durum tespiti yapıp, gidiyorlar. Yeter artık! Biz evimizde yaşamak istiyoruz.”

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Songül Yıldırım

10 BİN TL VERDİLER

Songül Yıldırım: “5 kişilik bir ailem var. Köyden geldik, bodrum katta ev satın aldık. Belediye, iskanı ve tapuyu verdi. Sonra da bize, ‘Buradan çıkın, sel baskınlarında riskli’ diyorlar. ‘Evi tahliye edin’ diyorlar ama kira yardımında bulunmuyorlar. Geçen ay yağan yağmurda hasar bedeli olarak sadece 10 bin TL verdiler. Biz çalışan bir belediye istiyoruz, şov yapan değil!”

Cevahir Ünal

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Cevahir Ünal: “Sabahın 7’sinde her yeri su bastı. Canımızı zor kurtardık. 5 yaşında torunumla, apar topar kendimizi sokağa attık. Bütün eşyalarımız sular altında kaldı, perişan olduk. Sabahtan beri Beyaz Masa’yı arıyorum ama doğru düzgün ilgilenen yok. Mahvolduk kızım, devletimiz bize yardım etsin.”

SOKAKTA MI YAŞAYALIM?

Aynur Yıldız: “En ufak bir yağmur yağışında bile dere taşıyor ve mahvoluyoruz. Bodrum katlar dahil, giriş katta oturanların bile evine su basıyor. Artık bıktık. Alt yapı sorunu diyorlar ama bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorlar. ‘Bodrum katlarından çıkın’ diyorlar ama ne kira desteği veriyorlar ne eşya veriyorlar. Biz ne yapalım, nereye gidelim? Sokaklarda mı kalalım? Bodrum’a tatile gidenler gelsin burada tatil yapsın.”

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FOTOĞRAF 12 Esenyurt’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sele dönüştü. Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı. Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, üç kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuk sel sularına kapılıyor. Güçlükle araba tamponuna tutunan çocuk, kurtarılıyor. Bir diğer görüntüde de kadın sel sularına kapılıyor. Kadın, vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilerek kurtarılıyor. Yine Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı. Esenyurt’ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi’nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü. Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor. Esenyurt'ta selde can pazarı kamerada Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı. Sel sularında sürüklenen çocuk park halindeki otomobile tutunurken, çevredeki bir kişi çocuğu koşarak yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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