Gündem Esenyurtta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine düştü
İSTANBUL

Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine düştü

Esenyurt'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Belediyenin inşaat alanında hiçbir tedbir almaması tepki çekti.

Haber Merkezi DHA
4. kattan başına tuğla düşen kadın ağır yaralandı.
4. kattan başına tuğla düşen kadın ağır yaralandı.

Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülenduvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi.

Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

  • Görüntülerde yanlarında çocukları bulunan kadınların kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Bir kadın tuğlalar altında kalıp yaralanırken diğer kadınlar ise hızla uzaklaşıyor.

İnşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü
OYNAT 00:18
İnşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü
Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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