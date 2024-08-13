Başakşehir'de yaklaşık 100 dönümlük arazide otlarda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınamayınca havadan da müdahale başladı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.