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Esenyurt'ta iş yerinde büyük yangın: İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

17:51 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 19:29 - 13/08/2024 Salı
DHA
Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.
Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı.


Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı.


Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



#Esenyurt
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#yangın
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