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Gündem Esenyurtta kahvehane baskınında yakalandı Polisten korkup tuvalet kağıdından maske yaptı
İSTANBUL

Esenyurt'ta kahvehane baskınında yakalandı: Polisten korkup tuvalet kağıdından maske yaptı

Esenyurt'ta kahvehane baskınında yakalandı: Polisten korkup tuvalet kağıdından maske yaptı

Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı. 10 kişiye para cezasının kesildiği baskında, 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta kahvehane baskınında yakalandı: Polisten korkup tuvalet kağıdından maske yaptı
Tuvalete saklanan vatandaş, içeriden çıkarken kendine maske yapmayı da ihmal etmedi.

Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

KENDİLERİNİ TUVALETE KİTLEDİLER

Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı.

Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı.

Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.n
Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.n

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Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Perdenin arkasında saklanıp ayaklarını unuttular
Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.


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