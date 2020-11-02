Esenyurt'ta koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını başından bıçakladı

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Enkazda bulunan çantadan çıkanlar polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazlardan çıkan eşyalar da arama kurtarma ekiplerini duygulandırıyor. Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipler, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaştı. Çantada yapılan incelemede, Kavak’ın borçlarının listesini yaptığını ve ödemek için bir miktar para ile poşete koyduğu öğrenildi.