Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki: Bay Kemal şirazesini kaybetti ruh halini sağlıklı bulmuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı el hareketine ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfretmesine tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Bay Kemal şirazesini kaybetmiş. 'Elime değil, sözlerine bakın' demiş. Hadi senin sözlerine baktık, peki şehit yakınına küfür edeni ne yapacağız? O da senin ortağın. Şehit yakınına söveni yakından takip ediyoruz, bunun Gazi Meclis'te işi olamaz. Bunların milletin hayrına işi olmaz.' dedi.