Gündem Esenyurtta korkunç cinayet Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
İSTANBUL

Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Esenyurtta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt’ta bir kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

İHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

İHA

Olay anında parkta olan mahalle sakini, "Biz parkta yürüyorduk. Buraya yakın değildik ancak parktaydık. Duyduk ki, kadın bıçaklanmış. 15 yerinden bıçaklanmış kadın, duyduğum kadarıyla hayatını kaybetti." dedi.

Şanlıurfa'da kan donduran olay: Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
GÜNDEM
Şanlıurfa'da kan donduran olay: Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: ABD'li Sarai Sierra'yı öldüren sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi
GÜNDEM
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: ABD'li Sarai Sierra'yı öldüren sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Domuz bağlı cinayet: Başına çuval geçirip katlettiler
GÜNDEM
Domuz bağlı cinayet: Başına çuval geçirip katlettiler
Esenyurtta korkunç cinayet

Esenyurt'ta korkunç cinayet

​Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Gereken ne varsa yapılacak

'Gereken ne varsa yapılacak'

​Adalet Bakanı Gül, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yi ziyarete gitti.
Sesleri duyuppolisi aradı

Sesleri duyup
polisi aradı

Arabayla 30 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi hayatını kaybetti.
Devlet Asiye'nin yanında

Devlet Asiye'nin yanında

Sağlık Bakanı Koca devreye girdi: Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan Antalya'da yapacak.
Bunun adı Türkiye modeli

Bunun adı Türkiye modeli

​Düşük faizle daha çok üretim ve istihdam.
Yeni modelin 4 hedefi

Yeni modelin 4 hedefi

​Üretim odaklı, ihracat öncelikli modelde öncü rolü reel sektör üstlenecek.
Fahiş fiyat böyle denetleniyor

Fahiş fiyat böyle denetleniyor

​Ticaret Bakanlığı ile belediyeler fahiş fiyat ve stokçuluğu yakın takibe aldı.
James Webb yola çıkıyor

James Webb yola çıkıyor

​Hubble'ın yerini alacak en güçlü teleskop için geri sayım başladı.
Alt ve üst limit yok

Alt ve üst limit yok

​Parasını “kur korumalı TL mevduat” hesabına yatıranlar birden fazla şekilde yararlanabilecek.
Almanya enerjide Rusya'ya mahkum

Almanya enerjide Rusya'ya mahkum

​Wall Street Journal, Almanya'nın yaşadığı enerji krizini ele aldı.
Wagner Libya'da ortak Mali'de düşman

Wagner Libya'da ortak Mali'de düşman

​Fransa'nın başını çektiği 15 ülkeden Wagner bildirisi...
Eski Matrix yok

Eski Matrix yok

​Sinema tarihinin köşe taşı filmlerinden olan Matrix 4. filmi ile vizyonda.

'Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı'

'​Ekonomik saldırıların savuşturulması' konusu masada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.