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İSTANBUL

Esenyurt'ta korsan güzellik yarışması: Miss Uganda

İstanbul Esenyurt'ta kokoreççi görünümlü pavyonun ardından bu kez de koronavirüs önlemleri kapsamında mühürlenen bir eğlence mekanında "Miss Uganda" güzellik yarışması düzenlendiği ortaya çıktı. Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Esentyurt'ta mühürlenen bir mekanda &quot;Miss Uganda&quot; güzellik yarışması düzenlendiği ortaya çıktı.
Esentyurt'ta mühürlenen bir mekanda "Miss Uganda" güzellik yarışması düzenlendiği ortaya çıktı.

Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

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Sosyal mesafe sıfır

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görüldü. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıdı.

Esenyurt'ta şaşırtan olay: Kokoreççinin içinden gece kulübü çıktı
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Esenyurt'ta şaşırtan olay: Kokoreççinin içinden gece kulübü çıktı
İstanbul Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen ekipler, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.


Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı. Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.

Ev partisine polis baskını kamerada
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Ev partisine polis baskını kamerada
Bağcılar'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.


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