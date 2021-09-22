ESEV’de yeni dönem dersleri için zil çaldı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ile Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV)’nde yeni dönem başladı. Öğrencilere okul dışındaki zamanlarını daha verimli geçirme imkânı sağlayan, okulda gördükleri derslere takviye derslerin yanı sıra hemen hemen her konuda rehberlik hizmeti de veren bilgi evlerinde, 7-14 yaş aralığında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim alabiliyor. Bunun yanı sıra 4-6 yaş arası çocuk etkinliklerinden de yararlanabiliyor.51 branşta eğitim verecek Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ise online eğitimlerini yüz yüze gerçekleştiriyor.

Kurslara ilginin hayli yoğun olduğu ESEV’de eğitimler uzman sanat eğitmenleri tarafından veriliyor. Bünyesinde bulunan etüt ve satranç odaları, kütüphane, tiyatro salonu, cep sineması ve internet erişim odalarıyla öğrenciler bilgi evlerinde ise alanlarında uzman genç ve dinamik öğretmenleri nezaretinde hem stres atıyor hem de keyifli vakit geçirebiliyorlar.