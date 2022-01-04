Eşi tarafından kaçırılan kadın: Mithat dışarı çıkarsa ben ölürüm

Yaşadıklarını anlatan Topal: "Bu olay nedeniyle psikolojik tedavi görüyorum. Oğlum da aynı şekilde tedavi görüyor. Mithat dışarı çıkarsa beni öldürmekle tehdit etmeye devam edecek. Her yere polisle gidiyorum. Mithat dışarı çıkarsa ben ölürüm” dedi.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız’a ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi( SEGBİS) ile bağlanıldı. Duruşmada ifade veren mağdur Şilan Topal, olay tarihinde sanıkla boşanma aşamasında olduklarını ve ayrı yaşadıklarını anlattı. Topal’ı kaçırmada yardımcı olduğu iddia edilen sanık Maksut Yıldız’ın savunma yaptığı esnada Şilan Topal’ın avukatına hakaret etmesi üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Ailesinin Şişli’deki evinin önünde akrabalarıyla otururken sanığın taksiyle geldiğini anlatan Topal: “Beni yaka paça taksiye bindirdi. Araçtaki sanık Maksut Yıldız da beni içeriye çekti. Maksut, Mithat’a ‘Emaneti yok et’ deyip duruyordu. Tarlabaşı’ndaki bir adrese gittik. Eve girerken Maksut benim bileğimdeki elektronik kelepçeyi söktü, telefonuma da el koydu. Bu evde 1 saat kaldıktan sonra Mithat ev sahibi kadına taksi çağırttı. Kafama kapüşonu sıkıca örtüp beni bu taksiye bindirdi” şeklinde konuştu.

"Benimle barışmayacak, en son ormana götürüp kafasına sıkacağım’ dedi"

Taksiyle bu kez Gaziosmanpaşa’da bir adrese gittiklerini kaydeden Topal: “O evde kapıyı bir kadın açtı. Evdekilere beni, ‘Yamaç’ın annesi’ diye tanıttı. Barıştığımızı söyledi. Ben salonda kalıyordum, kapıyı Mithat üzerime kilitliyordu. Evdekilere, ‘Bu benimle barışmayacak, en son ormana götürüp kafasına sıkacağım. Sonra da kendi kafama sıkacağım’ dedi. Olaydan sonra Maksut gözaltına alınmış, serbest kalınca Gaziosmanpaşa’daki eve geldi. ‘Mithat ile barışacaksınız. Oğlun Yamaç Diyarbakır’da güvenli bir ailenin yanında. Gaziosmanpaşa’da ev tutacaksınız. Evliliğiniz sağlamlaşınca sana oğlunu vereceğim’ dedi. Kur’an’a el bastırdı yemin ettirdi. O evdeki 3. günümde ailem Müge Anlı’ya haber vermiş. Mithat bunu duyunca panik yaptı. Beni karakola götürdü, yolda da neler söylemem gerektiğini tembihledi. Karakolda ifadem yalnız alınınca her şeyi anlattım” ifadelerini kullandı.

Sanık Rahim Maral’dan şikayetçi olmadığını, geçtiğimiz aylarda sanıktan resmi olarak boşandığını aktaran mağdur Topal: “Bu olay nedeniyle psikolojik tedavi görüyorum. Oğlum da aynı şekilde tedavi görüyor. Mithat dışarı çıkarsa beni öldürmekle tehdit etmeye devam edecek. Her yere polisle gidiyorum. Mithat dışarı çıkarsa ben ölürüm” dedi.

Mahkemeye müşteki olarak katılan Şilan Topal’ın babası Abdulhamit Narman da sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Mithat Topal ise savunmasında, olay günü yanında diğer sanıklarla birlikte, yeni tutacağı evi görmeye gittiklerini, Şilan Topal’ın kaldığı ev yollarının üzerinde olduğu için uğradıklarını öne sürdü.

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Evliliğini kurtarmak için Şilan ile konuşmaya çalıştığını aktaran sanık Topal: “Şilan’ın yanında birileri vardı. Eşime kendimi tam olarak anlatamadığım için kolundan tuttum, geldiğim araca bindirdim. Bu sırada panik yapınca ben de panik yaptım. Araca binince birbirimize sarıldık. Birbirimizden özür diledik. Aracı Tarlabaşı’na yönlendirdim. Bu evdeyken eşim, rahat görüşebileceğimiz bir eve gitme teklifinde bulundu. Bunun ardından Gaziosmanpaşa’daki bir aile dostumuzun evine gittik. Orada konuştuk, ayaklarına kapandım, barışmak istediğimi söyledim. 2 gün o evde kaldık. Sonra ‘Seni babanların evine bırakayım mı?’ dedim ancak eşim karakola gidip ifade verelim teklifinde bulundu. Olaylar esnasında kesinlikle üzerimde silah yoktu. Ben ona yalvarmaktan başka bir şey yapmadım” diye kendisini savundu.

Sanık Maksut Yıldız, hakkındaki suçlamayı reddettiğini bildirdiği savunmasında tahliye talebinde bulundu. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Bazı tanıklar hakkında davetiye, sanık Rahim Maral hakkında ise zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası polis koruması eşliğinde Adliyeden ayrılan Şilan Topal: “Duruşma ertelendi. Adalet yerini bulacak” dedi.

"Hiçbir şekilde pişmanlık göstermediler"

Sanıklardan Maksut Yıldız tarafından duruşma esnasında hakarete uğradığını kaydeden Şilan Topal’ın avukatı Hasan Ece: “ Biz duruşma esnasında şunu gördük. Hiçbir şekilde pişmanlık göstermediler. Tam tersi pişkin şekilde ifade verdiler. Bununla da yetinmediler. Orada aynı zamanda duruşmayı takip ettiğimiz için bizi de tehdit ettiler” dedi.

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İddianameden

İddianamede, sanık Mithat Topal ile Şilan Topal’ın boşanma aşamasındayken Şilan Topal’ın ailesinin Şişli’deki evinde kaldığı anlatılıyor. Mithat Topal’ın 7 Eylül 2021’de Şilan Topal’ın yanına gittiği, araçtan inip mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral’ın Mithat Topal’a yardımcı olduğu ifade ediliyor. Sanık Topal’ın, eşini ilk önce Tarlabaşı’na, sonra da Gaziosmanpaşa’da bir adrese götürdüğü burada zorla tuttuğu kaydedilen iddianamede, 8 Eylül’de mağdurun zorla tutulduğu eve giden sanık Maksut Yıldız’ın “Eğer şikayetçi olursan çok kötü şeyler olacak” diye tehdit ettiği bildiriliyor.

İddianamede 3 sanığın “Birden fazla kişiyle birlikte, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 4’er yıldan 14’er yıla kadar hapisleri isteniyor.

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FOTOĞRAF 10 Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. \"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI\"<br>Olayı göre bir site sakini \"Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler\" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan \"Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü.\" diye konuştu Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.

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