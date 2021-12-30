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İSTANBUL

Otel odasında elleri ve kolları bağlı kadın cesedi bulundu

Şişli’de Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde otel odasında ölü olarak bulundu. Kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası kadının cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Otel odasında elleri ve kolları bağlı kadın cesedi bulundu
Arşiv.

Olay, dün sabah 11.30 sıralarında Şişli’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5’inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yüzü bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüp
otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni’ye (31) ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Arkadaşları şoke oldu

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni’nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni’nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Cinayet şüphelisi, odadan son ayrılan yabancı uyruklu
Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19’da olayın yaşandığı otele gelerek 5’inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu’nun 19.43’te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58’de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Tunuslu kadının cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı
Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni’nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"Elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş”

Olayın yaşandığı otelin yanında bulunan restoranda çalışan Osman Şenel, “Sabah erken saatlerde iş yerine geldik. Polis arkadaşların buraya geldiğini gördük. Galiba otelde cinayet işlenmiş. Sanırım bir kadın müşteri, elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş. Biz görmedik ama içeridekilerin söylediği kadarıyla olay bu şekildeymiş. Şu an polisler inceleme yapıyor” dedi.

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