Gündem Eşinden ayrılırken elektrik, su ve gazı kapattıran yandı Mahkeme hapis cezası verdi
İSTANBUL

Eşinden ayrılırken elektrik, su ve gazı kapattıran yandı: Mahkeme hapis cezası verdi

İstanbul Sultangazi’de aralarında anlaşmazlık bulunan eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ettiren Murat Ü. hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakırken, sanık 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak.

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Haber Merkezi İHA
Eşinden ayrılırken elektrik, su ve gazı kapattıran yandı: Mahkeme hapis cezası verdi
Foto/arşiv

İstanbul’da 2021 yılının Şubat ayında Murat Ü., bir süredir sorun yaşadığı ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi ve kızı ile yaşadığı evden ayrılmıştı. Ortak yaşadıkları aile evinden ayrılmasının ardından elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ettiren Murat Ü. hakkında eşi N.Ü ve kızı C.Ü. şikayetçi olmuştu.

Şikayetin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Ü.’nün, eşi ile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle ortak aile konutlarının elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdiği açıklanmıştı.

Murat Ü. olaya ilişkin savunmasında müştekinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını söyleyerek “Bu tarihten sonra ortak yaşadığımız konutu terk ettim. Evde olan eşyalarımı dahi almadım. Başka eve taşınıp faturaları kendi üzerime aldım. Nakil yapmak zorunda olduğum için abonelikler iptal oldu. Hala telefon ve internet faturalarını ödüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.

İddianamede Murat Ü. hakkında ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianameyi kabul eden Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme sanık Murat Ü. ile müşteki N.Ü.’nün resmi nikahlı evli olduklarını ve müşteki C.Ü.’nün ise tarafların müşterek çocukları olduğunu aktardı. Sanık ile müştekiler arasında geçmişe dayalı sorunlar olduğunu belirten mahkeme, müştekilerin şikayetçi olarak Murat Ü. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Mahkeme sanığın ayrı yaşadığı sırada müştekilerin oturduğu aile konutundaki elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdiğini belirtti.

Dosyanın Uzlaşma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da hakim tarafından duruşmada okundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Ü.’nün ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan önce 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 1 ay 26 gün hapsine hükmetti. Kararda hükmün açıklanmasını geri bırakılırken, Murat Ü. 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak.

Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan müştekiler avukatı Burak Temizer, “Türk Ceza Kanunu’muzun Aile Yükümlülüklerini İhlal başlıklı 233. maddesi bugüne dek uygulamada çok da başvurulmayan bir madde. Oysa ki aile birliği içinde eşlerin birbirine karşı veya ebeveynlerin çocuklarına karşı birtakım yükümlülüklerini ihmal ve ihlal etmesi karşısında bu maddeye dayalı savcılık şikayetlerinde bulunulması da en az 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a başvurulması kadar önemli diye düşünüyorum. Somut olay ve çıkan karar da emsal bir karardır kanaatindeyim” dedi.

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Mahkemeden 'kedilerin velayeti' davasında emsal karar: 'Piraye' ve 'Cingöz'ün psikolojisi gözetildi
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Dosyadaki bilgilere göre, bir dönem beraber yaşayan çift, 2013'te \"Piraye\", 2015'te ise gözü kör olan \"Cingöz\" adını verdikleri kedileri sahiplendi ancak çiftin beraberliği 2016'da sona erdi. Ayrılmalarının ardından gayrimenkul danışmanı olan davacı erkek, kedilerin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı. C.O, dava dilekçesinde kendisine yeni ev bulana ve düzenini sağlayana kadar kedileri eski kız arkadaşına bıraktığını, bu dönemde davalı kadın evde olmadığında da onları görmeyi sürdürdüğünü belirtti.<br><br>
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\"Piraye\"nin sosyal sorumluluk projesi \"4 Duvar 1 Yuva\" için ilham kaynağı olduğunu, proje kapsamında satılan her portföyün satışından elde edilen danışmanlık ücretinin bir kısmıyla barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların mama ihtiyacının karşılandığını kaydeden davacı, 2018'de düzenini sağlamasının ardından kedileri almak üzere mesaj attığını ancak \"Kediler artık bende\" yanıtını aldığını ifade etti. Davacı, mahkemeden \"Piraye\" ve \"Cingöz\"ün kendisine vermesini istedi.
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Davalı kadın ise cevap dilekçesinde \"Piraye\"yi birlikte sahiplendiklerini, bulunduğunda ölmek üzere olan \"Cingöz\"ün tedavi masraflarını ise kendisinin üstlendiğini anlattı. Kedilerin yaşamları boyunca kendisinden sadece 5 hafta ayrı kaldığını belirten kadın, kedilerin eski erkek arkadaşına ait olduğu ve onlara geçici olarak bakacağı yönünde anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti. İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında \"kedilerin halihazırdaki yaşam koşullarına, birbirlerinden bağımsız yaşayıp yaşayamayacaklarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine\" ilişkin veteriner bilirkişiden rapor hazırlamasını istedi.
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Bilirkişi, raporunu hazırlarken kedileri kadının evinde inceledi. Kedilerin mevcut yaşam alanında bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlıklarının yerinde olduğunu belirten bilirkişi, hayvanların yaşam alanlarının sık sık değiştirilmesinin stres oluşturacağını, \"Piraye\"nin ortam değişikliğine kısa sürede alışabileceğini ancak kör olması nedeniyle \"Cingöz\"ün alışmasının zor olacağını bildirdi. Mahkeme, yargılama sonucunda erkek davacının açtığı davayı reddetti. Gerekçeli kararda Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların yaşam, beslenme, bakım ve kötü muameleye tabi tutulmama haklarına sahip olduklarına işaret edilerek, \"Hayvanlar canlıdır ve yeme, içme, barınma gibi temel gereksinimleri vardır. Hayvanların manevi yetenekleri hususunda şu anda her şey bilinememekle birlikte, en azından duyarlı oldukları ve tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir.\" denildi.
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Dosyadaki bilgilere göre \"Piraye\" ve \"Cingöz\"ün taraflarca müşterek şekilde sahiplenildiğine yer verilen kararda, bu durumda taraflar ayrılana kadar kedilerin tarafların müşterek mülkiyetinde olduğu kaydedildi. Tarafların evlerini ayırmalarından sonra ise kedilerin bakımı ile davalı kadının ilgilendiği, masraflarını da karşıladığı belirtilen kararda, kedileri geçici olarak bıraktığını ve düzenini sağladıktan sonra geri alacağını savunan davacı erkeğin, bu dönemde kedilerin bakımı için gerekli maddi desteği vermediği ifade edildi. Kararda, \"Davacı taraf, kedileri davalının zilyetliğinde bırakmış ve oldukça uzun bir süre kedilerin bakımı ve ihtiyaçları ile ilgilenmemiştir. Bu halde davalı tarafın Piraye ve Cingöz üzerinde mülkiyet hakkını kazanmış olduğunun kabulü gerekmektedir.\" denildi.
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Davalı kadının avukatı Oğuzhan Bostanoğlu, kararı şöyle değerlendirdi: \"Her ne kadar söz konusu dava taşınırın teslimi hükümlerine tabi olsa da uluslararası sözleşmeler ve hakimin de vicdani takdiri ve konuya bir velayet davası gibi bakması neticesinde Cingöz ve Piraye'nin müvekkilde kalması yerinde bir karardır. Kediler, müşterek sahiplenilse de sahiplenildikten sonra uzun yıllar davacı tarafın kedilerin hiçbir giderine katılmaması ve kedilerle ilgilenmemesi, mülkiyet hakkından vazgeçtiği anlamına gelmektedir. Müvekkilse aksine bilirkişi raporu ile de sabit olduğu üzere kedileri çocuğu gibi korumuş, gözetmiş ve tüm masraflarını tek başına üstlenmiştir. Karar yerinde bir karar olmakla birlikte evli çiftlerin veya sevgililerin birlikte sahiplendikleri hayvanlarla ilgili emsal teşkil edecek niteliktedir.\"
Mahkemeden 'kedilerin velayeti' davasında emsal karar: 'Piraye' ve 'Cingöz'ün psikolojisi gözetildi
İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, "Piraye" ve "Cingöz" adlı kedilerin ayrılan sevgililerden hangisinde kalacağına yönelik davada veteriner bilirkişiden "kedilerin mevcut koşullarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine" ilişkin rapor aldı. Kedilerin, daha uzun süre yanında kaldıkları kadına bırakılmasına hükmeden mahkeme, gerekçeli kararında hayvanların da duyarlı olduklarına ve insanlar gibi acı ve sevinç hissettiklerine yer verdi.
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