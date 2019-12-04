Gündem Eşini dövüp kaynar su döktü
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Eşini dövüp kaynar su döktü

Samsun’da 20 yıllık eşi D.K.’yi (54) dövüp üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., “Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahkeme D.K.’yı serbest bıraktı.
Mahkeme D.K.’yı serbest bıraktı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi, Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K. ile 20 yıllık eşi D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K. acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.’yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

  • Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, “Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. ‘Neden bunları aldın’ dediği için tartıştık. Pişmanım” dedi.

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