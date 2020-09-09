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Gündem Eşini tüfekle öldürdükten sonra yakalanan adamın ifadesi Boşanmak istediği için öldürdüm
DİYARBAKIR

Eşini tüfekle öldürdükten sonra yakalanan adamın ifadesi: Boşanmak istediği için öldürdüm

Diyarbakır'da, Veysi Yoldaş, eşi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürmüştü. Daha sonra kaçan Yoldaş, polisin çalışmasıyla İzmir'de yakalandı. Yoldaş'ın ifadesinde, eşini, boşanmak istediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Sokak ortasında vahşice katledilen Remziye Yoldaş.
Sokak ortasında vahşice katledilen Remziye Yoldaş.

Hırsızlık suçundan girdiği kapalı cezaevinden 9 yıl sonra Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Veysi Yoldaş, firar edip, kızının annesi Remziye Yoldaş'ı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Veysi Yoldaş’ın (31) yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.

  • Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takiple Yoldaş'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için İzmir'e gittiğini saptadı. Diyarbakır'dan İzmir'e giden özel ekip, Konak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Veysi Yoldaş yakalanarak, gözaltına alındı.

Veysi Yoldaş.

Diyarbakır'a getirilen Yoldaş, sorgusunda suçunu itiraf etti. Eşi Remziye’nin boşanmak istemesi üzerine sık sık tartıştıklarını anlatan Yoldaş, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ben de karşı çıkıyordum. Bu yüzden öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum" dediği, öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yoldaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cezaevinden kaçarak Diyarbakır’da sokak ortasında eşini öldürdü: İzmir’de yurt dışına kaçarken yakalandı
GÜNDEM
Cezaevinden kaçarak Diyarbakır’da sokak ortasında eşini öldürdü: İzmir’de yurt dışına kaçarken yakalandı

Cezaevinden firar edip eşini sokak ortasında öldürdü
GÜNDEM
Cezaevinden firar edip eşini sokak ortasında öldürdü
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