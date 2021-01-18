Gündem Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döktü Kazara oldu dedi
KONYA

Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döktü: 'Kazara oldu' dedi

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. (23) ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A.’nın (28) ifadesi ortaya çıktı. Ali A.'nın, ''Kendime çay doldururken elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim kazara olmuş bir olay'' dediği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatı, Ali A.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Haber Merkezi DHA
1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, adam serbest bırakıldı.
1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, adam serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ocak'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye A., 2019 yılının şubat ayında evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ay ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp, birlikte yaşamaya başladı.

  • Rukiye A., iddiaya göre olay günü eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi.

DHA
Eşinin ve kızının üstüne kaynar su döken eş serbest bırakıldı.

Komşuların çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye A., ile kızı Eylül tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatı Ali A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

DHA
Komşuların çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye A., ile kızı Eylül tedavi altına alındı.

‘KAZARA OLDU’

Olayın ardından gözaltına alınan Rukiye A.,’nın kocası Ali A., çıkarıldığın nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Ali A.’nın ifadesinde, “Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı. Çay doldurduğum sırada elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim. Kazara olmuş bir olay” dediği öğrenildi.

Kahvaltı için kendisini uyandıran eşi ve kızını kaynar suyla yaktı
GÜNDEM
Kahvaltı için kendisini uyandıran eşi ve kızını kaynar suyla yaktı
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