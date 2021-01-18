Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döktü: 'Kazara oldu' dedi

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. (23) ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A.’nın (28) ifadesi ortaya çıktı. Ali A.'nın, ''Kendime çay doldururken elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim kazara olmuş bir olay'' dediği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatı, Ali A.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.