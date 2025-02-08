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Esir takasının 5'inci turu: Kassam mücahitlerinden 'Netanyahu' pankartı

Esir takasının 5'inci turu: Kassam mücahitlerinden 'Netanyahu' pankartı

Semih Kara
Semih Kara
10:018/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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3 İsrailli esir Kızılhaç'a teslim ediliyor.
3 İsrailli esir Kızılhaç'a teslim ediliyor.

Hamas ile işgalci İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının 5'inci turu için hazırlıklar devam ediyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde toplandı. Takas kapsamında İsrailli esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami serbest bırakılacak.

Kassam Tugayları, Deyr el--Balah'ta hazırlıklarını sürdürüyor.

Netanyahu ile dalga geçtiler

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platform üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı. Bu cümle pankarta Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılırken, üzerinde Filistin bayrağının yanında bir yumruk resmi de yer alıyor. Ayrıca pankartın alt tarafına Netanyahu'nun fotoğrafı konularak, soykırımcı İsrail Başbakanı'nın "Mutlak Zafer" ifadesine de gönderme yapıldı.

'Mutlak Zafer' yazılı pankartta Netanyahu'nun fotoğrafı bulunuyor.

İsrailli esirleri Hamas'tan teslim alacak olan Kızılhaç ekipleri Deyr el-Balah'a doğru yola çıktı.

#Hamas
#Ateşkes
#Esir takası
#El Kassam Tugayları

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