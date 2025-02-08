Esir takasının 5'inci turu: Kassam mücahitlerinden 'Netanyahu' pankartı

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platform üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı. Bu cümle pankarta Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılırken, üzerinde Filistin bayrağının yanında bir yumruk resmi de yer alıyor. Ayrıca pankartın alt tarafına Netanyahu'nun fotoğrafı konularak, soykırımcı İsrail Başbakanı'nın "Mutlak Zafer" ifadesine de gönderme yapıldı.