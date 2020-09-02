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Gündem Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti
POLİTİKA

Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti

Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Pehlivan'ın cenazesinin yarın kaldırılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM 23. Dönem Ankara Milletvekili, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in doktoru Mücahit Pehlivan bu sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, daha sonra partisi DSP'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren Pehlivan, daha sonra AK Parti'ye katılmıştı.

Ecevit'in doktoru AK Parti'ye katıldı
POLİTİKA
Ecevit'in doktoru AK Parti'ye katıldı
  • Ankara'da 20 Haziran 1963'te doğan Pehlivan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, ihtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını ise ortopedi dalında Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde tamamladı.

Ecevit'in doktoru ifade vermeyi reddetti
POLİTİKA
Ecevit'in doktoru ifade vermeyi reddetti

Başarılı bir doktordu

Kazan Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan Pehlivan, akademik kariyerine yeniden Budapeşte Semmelweis Üniversitesinde devam ederek öğretim üyesi oldu. Dünyada kıkırdak naklini ilk gerçekleştiren ekipte yer alan Pehlivan, Ankara Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Bir televizyon kanalında sağlık programı sunuculuğu da yapan Pehlivan, sürekli basın kartı sahibiydi.

Başkent tedavisini kestik Ecevit ayağa kalktı
GÜNDEM
Başkent tedavisini kestik Ecevit ayağa kalktı

İki çocuk babasıydı

Pehlivan, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu da yapmıştı. İyi derecede İngilizce ve Macarca, orta düzeyde İtalyanca ve Rusça bilen, evli ve 2 çocuk babası Pehlivan'ın cenazesinin yarın kaldırılması bekleniyor.,

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