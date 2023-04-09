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Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı: Tedbiren bir süre hastanede takip edilecek

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız için Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'ndan ilk açıklama geldi. Yıldız'ın genel durumunun iyi olduğunu ve nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmadığını belirten Koyuncu 'Tedbiren bir süre hastanemizde takip edilecektir' dedi.

15:27 . 9/04/2023 Pazar
AA
Taner Yıldız

Taner Yıldız

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın, dün saat 22.00'de hastaneye başvurduğunu belirtti.

Muayene ve tetkikler neticesinde Yıldız'ın geçici iskemik atak tanısıyla takip ve tedavi amaçlı hastaneye yatırıldığını bildiren Koyuncu, "
Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren bir süre hastanemizde takip edilecektir.
" ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Taner Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.




#Hastane
#kayseri
#Kayseri Şehir Hastanesi
#Serhat Koyuncu
#Taner Yıldız
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