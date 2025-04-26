Eski Brezilya Devlet Başkanı Collor gözaltına alındı

Brezilya'nın eski devlet başkanlarından Fernando Collor de Mello, ülkenin kuzeydoğusundaki Maceio kentinde gözaltına alındı. Collor de Mello, 2023 yılında ‘yolsuzluk ve para aklama' suçundan 8 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanının mahkumiyetine yaptığı itirazı reddederek hapis cezasının infazına başlanmasına hükmetti.

Avukatının açıklamasına göre, Collor de Mello, Yüksek Mahkeme Hakimi Alexandre de Moraes'in yakalama kararının ardından teslim olmak üzere başkente gitmeyi planlıyordu. Bessa, açıklamasında, Collor de Mello'nun Alagoas eyaletinin başkenti Maceio'da federal polis tarafından gözaltında tutulduğunu bildirdi.